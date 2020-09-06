Оккупанты сорвали перемирие на Донетчине, ранен украинский военный
Об этом сообщает пресс-центр операции Объединенных сил.
6 сентября 2020 года, на 42-й день полного и всеобъемлющего режима прекращения огня вооруженные формирования Российской Федерации нарушили договоренности, достигнутые трехстороннего контактной группой и осуществили прицельный обстрел украинских позиций.
Враг открыл огонь из автоматического станкового гранатомета, выпустив при этом три очереди ВОГ-17 по подразделению Объединенных сил в районе населенного пункта Красногоровка. В результате обстрела получил ранение военнослужащий Вооруженных Сил Украины, устранявший последствия пожара на позиции. Воину оперативно оказали первую медицинскую помощь и эвакуировали в лечебное учреждение.
"Такая дерзость противника свидетельствует о том, что ВФ РФ направлено идут на срыв договоренностей, достигнутых трехсторонней контактной группой 22 июля 2020 года. Сегодняшний обстрел в очередной раз доказывает, что так называемое руководство ОРДЛО не имеет целью достижение мира", - заявили в командовании ООС.
"Объединенные силы дают еще одну возможность так называемым ДНР и ЛНР выполнить требования, которые были определены трехсторонним контактной группой 22 июля 2020 года, соблюдать полный и всеобъемлющий режим прекращения огня. В противном случае, при следующем обстреле украинских позиций Объединенные силы окажут адекватный отпор противнику из всех имеющихся сил и средств", - подчеркнули в командовании ООС.
- Напомним, 6 сентября в Донецкой области погибли двое бойцов ООС, которые подорвались на вражеском минном поле.
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