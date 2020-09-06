В Минске силовики начали задерживать участников "Марша единства"

6 сентября, 2020, 16:27

Правозащитники заявили, что белорусские силовики во время "Марша единства" в Минске уже задержали 15 протестующих

Об этом сообщает белорусская служба Радио Свобода.

В частности, правозащитникам центра "Весна" известно о 15 задержанных. Среди них - руководитель общества "Экодом" Ирина и, которую забрали из ее квартиры в Советское районное управление внутренних дел. Также задержали члена Координационного совета Вольгу Павлову.

В районе столичного металлургического завода силовики схватили несколько человек, которые стояли с бело-красно-белыми флагами. Люди в штатском также хватали тех, кто держал национальную символику, возле станций метро "Пушкинская" и "Восток".

6 сентября тысячи белорусов прошли по центральной части Минска с требованием отставки Александра Лукашенко с поста президента. Протестующие прошли несколькими колоннами к центру города, скандируя "Жыве Беларусь" и "Позор".

Силовики обнесли колючей проволокой правительственные здания и памятники в центре Минска. Милиция в усиленном режиме патрулирует станции метро, к центру города подогнали бронетехнику.

Напомним, накануне бывшая кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская призвала соотечественников выйти 6 сентября на Марш единства.

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