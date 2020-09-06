Лондон назвал версию отравления Навального Кремлем правдоподобной

6 сентября, 2020, 17:52

Глава МИД Великобритании Доминик Рааб назвал версию об отравлении российского оппозиционера Алексея Навального Кремлем - правдоподобной

Об этом сообщает Daily Mail .

По его словам, версия о причастности власти РФ к отравлению Алексея Навального выглядит наиболее правдоподобной.

"Я думаю, что сложно прийти к какому-то альтернативному объяснению, учитывая российскую государственную практику использования таких веществ в Солсбери, учитывая трудности получения, хранения и уж тем более использования "Новичка", это ведь очень опасная субстанция", - сказал Рааб.

Он подчеркнул, что использование вещества группы "Новичок" не может считаться внутренним делом страны.

"Использование химического оружия в таком контексте - это чистой воды гангстеризм", - сказал Рааб и напомнил о международных обязательствах РФ не использовать подобные яды.

6 сентября министр иностранных дел ФРГ Гайко Маас заявил о "многих признаках" заинтересованности руководства РФ в отравлении известного оппозиционера Алексея Навального.

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