Саммит Украина-ЕС готовят на 1 октября, - ОПУ
Об этом сообщил заместитель руководителя Офиса президента Украины Игорь Жовква в интервью Интерфакс-Украина .
"Он (саммит Украина-ЕС, - ред.) точно состоится. И президент Европейского Совета Шарль Мишель, и президент Европейской Комиссии Урсула фон дер Ляен в своих контактах с президентом Зеленским подтвердили, что 1 октября состоится саммит Украина-ЕС, к которому мы готовимся", - сказал он.
Жовква сообщил, что на саммите Украина ожидает заключения соглашения об общем авиационном пространстве
"Всем было известно о проблеме между Великобританией и Испанией из-за статуса аэропорта Гибралтар. С выходом Великобритании из ЕС эта проблема нивелирована. Сейчас идут последние технические переговоры. Свои формулировки о статусе аэропорта должна предоставить Испания. И у нас есть конкретная цель, чтобы во время саммита Украина-ЕС в октябре это соглашение, наконец, было заключено", - отметил он.
- Лидеры стран Европейского союза на саммите 19 июня рассмотрят вопрос реализации Минских соглашений.
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