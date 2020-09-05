В Чернигове ученики 5-11 классов будут учиться с понедельника по смешанной форме
Об этом заявил начальник управления образования Черниговского горсовета Василий Билогура. Такую информацию сегодня, 5 сентября, распространило издание Высокий Вал (Чернигов), передает Еспресо.TV .
По его словам, это решение носило упреждающий характер в связи с распространением коронавируса. Его приняли совместно с директорами школ.
Все классы поделят на две группы. Первая половина учеников будет посещать занятия на одной неделе, другая - на следующей.
"Дистанционно планируется выполнение только домашних заданий. Неделю тем детям, которые ходят в школу начитывают материал, следующую неделю эти дети дома выполняют домашние задания", - сказал Билогура.
По его словам, 1-4 классы будут учиться по-прежнему. Так решили из-за того, что родители не смогут оставить маленьких детей одних дома.
- Напомним, по состоянию на утро 5 сентября установлен новый антирекорд COVID-19 распространения в Украине - 2 836 зараженных в сутки.
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