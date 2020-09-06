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Espreso.tvСпортФормула-1: Гран-при Италии завершился сенсацией

Формула-1: Гран-при Италии завершился сенсацией


фото: Reuters
Победителем восьмого этапа чемпионата мира по автогонкам Формула-1 сенсационно стал французский пилот "Альфа Таури" Пьер Гасли

Об этом сообщает Эспрессо.TV .

6 сентября на автодроме в Монце состоялась гонка восьмого этапа чемпионата мира Формулы-1 Гран-при Италии. Ее победителем стал пилот "Альфа Таури" Пьер Гасли. Вторым финишировал испанский гонщик "Макларена" Карлос Сайнс, третьим - канадский пилот "Рейсинг Пойнт" Лэнс Стролла.

Гасли вырвался в лидеры благодаря тому, что провел пит-стоп непосредственно перед выездом на трассу сейфти-кара после схода датчанина Магнуссен, а также удачному рестарту в гонке.

Лидер чемпионата британец Льюис Хэмилтон получил штраф за заезд на пит-лейн, когда он был закрыт. Гонка была остановлена из-за аварии монегаска Шарля Леклера, из-за чего после рестарта и отбытого наказания Хэмилтон откатился на последнее место. За оставшееся время британец отыграл позиции и финишировал седьмым.

После восьми этапов ЧМ в общем зачете лидирует Хэмилтон - 164 очка. Финн Валтери Боттас вышел на второе место - 117 очков.

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