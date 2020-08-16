Формула-1: Хэмилтон выиграл Гран-при Испании

16 августа, 2020, 18:55

Британский пилот Mercedes Льюис Хэмилтон стал победителем шестого этапа чемпионата мира Формулы-1 Гран-при Испании

Об этом сообщает Еспресо.TV .

16 августа на автодроме в Барселоне состоялась гонка шестого этапа чемпионата мира Формулы-1 Гран-при Испании. Ее победителем стал пилот Mercedes Льюис Хэмилтон, который лидировал со старта до финиша.

Вторым финишировал гонщик Red Bull голландец Макс Ферстаппен. Третьим стал напарник Хэмилтона по команде - финн Валттери Боттас.

После шести этапов в общем зачете лидирует Хэмилтон - 132 очка. Ферстаппен занимает второе место - 95 очков.

Напомним, 9 августа Макс Ферстаппен стал победителем Гран-при 70-летие Формулы-1 в Великобритании.

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