 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvСпортФормула-1: Хэмилтон выиграл Гран-при Испании

Формула-1: Хэмилтон выиграл Гран-при Испании


фото: Reuters
Британский пилот Mercedes Льюис Хэмилтон стал победителем шестого этапа чемпионата мира Формулы-1 Гран-при Испании

Об этом сообщает Еспресо.TV .

16 августа на автодроме в Барселоне состоялась гонка шестого этапа чемпионата мира Формулы-1 Гран-при Испании. Ее победителем стал пилот Mercedes Льюис Хэмилтон, который лидировал со старта до финиша.

Вторым финишировал гонщик Red Bull голландец Макс Ферстаппен. Третьим стал напарник Хэмилтона по команде - финн Валттери Боттас.

После шести этапов в общем зачете лидирует Хэмилтон - 132 очка. Ферстаппен занимает второе место - 95 очков.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

16 августа, 2020 воскресенье

больше новостей

16 августа, 2020 воскресенье

15 августа, 2020 суббота

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать