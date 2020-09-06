Бывший адвокат Трампа написал об увлечении президента США Путиным

6 сентября, 2020, 16:06

Экс-юрист Дональда Трампа Майкл Коэн написал в своей книге об увлечении главы Белого дома президентом России Владимиром Путиным

Об этом сообщает Радио Свобода.

В своей еще не опубликованной книге Коэн утверждает, что Трамп восхищался способностью Путина полностью контролировать страну. Об этом сообщают несколько американских изданий со ссылкой на книгу "Нелояльный: мемуары", которая должна выйти в свет 8 сентября.

По утверждению Коэна, Трамп выражал восхищение Путиным, потому что российский президент смог "взять под контроль целую нацию и управлять ею, как личной компанией - как "Организацией Трампа", по сути".

По словам бывшего юриста президента, Трамп ожидал, что проиграет выборы в 2016 году, и восхвалял Путина во время кампании, чтобы после поражения получить возможность построить 120-этажную "Башню Трампа" в Москве. Один из апартаментов в пентхаузе предназначался для российского президента.

Пресс-секретарь Белого дома Кейли Макенани в комментарии Washington Post назвала Коэна бесславным преступником и лишенным лицензии юристом и напомнила, что он признался во лжи Конгрессу.

"Он потерял всякий кредит доверия, и нет ничего удивительного в его последней попытке нажиться на лжи", - сказала Макенани.

В декабре 2018 года Майкла Коэна приговорили к трем годам тюрьмы. Его признали виновным в нарушении правил финансирования избирательных кампаний и уклонении от уплаты налогов. Коэн все обвинения отверг.

Во время показаний в Конгрессе в начале 2019 года Коэн назвал Трампа мошенником и заявил, что президент США во время предвыборной гонки в 2016 году вел переговоры с Москвой о строительстве небоскреба, хотя по закону не имел на это права. Трамп в ответ обвинил Коэна во лжи.

Напомним, 10 июля Федеральное бюро тюрем США сообщило, что бывший адвокат президента Дональда Трампа Майкл Коэн был возвращен в тюрьму из-за того, что нарушил условия домашнего ареста.

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