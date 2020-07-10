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Espreso.tvОбществоЭкс-адвоката Трампа вернули в тюрьму за нарушение домашнего ареста

Экс-адвоката Трампа вернули в тюрьму за нарушение домашнего ареста


фото: reuters
Федерального бюро тюрем США сообщило, что бывший адвокат президента Дональда Трампа Майкл Коэн был возвращен в тюрьму из-за того, что нарушил условия домашнего ареста

Об этом сообщает Fox News .

"Сегодня Майкл Коэн нарушил условия домашнего ареста и в результате был возвращен в учреждение бюро", - сообщили в управлении тюрем.

Адвокат Коэн сообщил, что его подзащитный покинул место отбывания наказания, чтобы посетить офис федеральной прокуратуры в Южном округе Нью-Йорка.

В мае Майкл Коэн был уволен из тюрьмы под домашний арест из-за эпидемии коронавируса нового типа COVID-19.

В 2018 году Майкла Коэна приговорили к трем годам тюрьмы за махинации при финансировании предвыборных кампаний, а также за лжесвидетельство.

Коэн признался, что платил деньги за молчание двум женщинам, у которых якобы была связь с Трампом.

Также Коэн признался, что солгал о планах строительства небоскреба Trump Tower в Москве во время дачи показаний в Конгрессе США по делу о вмешательстве РФ в выборах президента США.

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