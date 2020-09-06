Более гуманной милиции нет нигде в мире, - глава МВД Беларуси Караев
6 сентября, 2020, 22:46
Министр внутренних дел Беларуси Юрий Караев назвал белорусскую милицию самой гуманной в мире
Об этом сообщает TYT.by.
"Говорят о жестокости белорусской милиции. А я хочу сказать так: более гуманной выдержанной и хладнокровной милиции нет нигде в мире, я в этом уверен", - сказал Караев.
По его словам, более 30 белорусских милиционеров с тяжелыми увечьями находятся в больницах.
"Что касается моих военнослужащих и сотрудников. Я хочу сказать, что 30 из них по-прежнему с тяжелыми увечьями находятся в госпитале и в больницах. Мы их не бросим, мы их будем лечить. И моральная, материальная и финансовая помощь будет максимально предоставлена", - заверил Караев.
- Напомним, 6 сентября в Минске начались массовые задержания участников оппозиционного "Марша единства", протестующих жестоко избивали гражданские в балаклавах с дубинками.
Подписывайтесь на наш телеграмм-канал Новости Еспресо
Читайте также
-
31 августа, 2020 Виталий Портников: Заявления Фокина - бессмыслица
-
31 августа, 2020 Время для лета
-
-
-
Читайте также
-
31 августа, 2020 Время для лета
-
-