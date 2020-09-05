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Espreso.tvОбществоУ больного коронавирусом Филарета диагностировали воспаление легких

У больного коронавирусом Филарета диагностировали воспаление легких


фото: facebook.com/PhilaretPatriarch
У бывшего патриарха УПЦ КП Филарета, который болеет COVID-19, диагностировали воспаление легких

Об этом сообщает пресс-служба Филарета в facеbook.

"Состояние здоровья патриарха Филарета удовлетворительное. Диагностировановоспаление легких", - говорится в сообщении.

  • Напомним, 4 сентября стало известно, что у бывшего главы Украинской православной церкви Киевского патриархата Филарета диагностирован коронавирус.

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