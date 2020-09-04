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Espreso.tvОбществоЭкс-патриарх УПЦ КП Филарет заболел коронавирусом

Экс-патриарх УПЦ КП Филарет заболел коронавирусом


фото: spzh.news
У бывшего главы Украинской православной церкви Киевского патриархата владыки Филарета диагностирован коронавирус. Он госпитализирован

Об этом сообщает сайт ликвидированной УПЦ КП .

"Сообщаем, что у Святейшего Патриарха Киевского и всей Руси-Украины Филарета, во время планового тестирования, выявлен положительный результат на COVID-19. Сейчас Святейший владыка проходит курс лечения в больнице. Состояние здоровья Патриарха удовлетворительное", - говорится в заявлении пресс -службы.

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