Экс-патриарх УПЦ КП Филарет заболел коронавирусом
4 сентября, 2020, 16:31
У бывшего главы Украинской православной церкви Киевского патриархата владыки Филарета диагностирован коронавирус. Он госпитализирован
Об этом сообщает сайт ликвидированной УПЦ КП .
"Сообщаем, что у Святейшего Патриарха Киевского и всей Руси-Украины Филарета, во время планового тестирования, выявлен положительный результат на COVID-19. Сейчас Святейший владыка проходит курс лечения в больнице. Состояние здоровья Патриарха удовлетворительное", - говорится в заявлении пресс -службы.
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