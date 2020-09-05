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Espreso.tvОбществоНовый антирекорд COVID-19 в Украине - 2 836 в сутки

Новый антирекорд COVID-19 в Украине - 2 836 в сутки

По состоянию на утро субботы, 5 сентября 2020 года, в пределах территории Украины выявлено новое рекордное количество заражений коронавируса в сутки. Речь идет о 2 836 лабораторно подтвержденных случаях

Об этом со ссылкой на размещенные в свободном доступе данные Совета национальной безопасности и обороны Украины рассказывает Еспресо.TV.

Обобщенные показатели:

выявлено - 133 787 (+2 836)

умерлои - 2 811 (+50)

выздоровели - 61 649 (+1 036);

активно болеют - 69 327 (+1 750)

подозревают - 195 757 (+3 110).

  • Напомним, 4 сентября премьер-министр Денис Шмыгаль призвал граждан прививаться от гриппа, чтобы избежать двойной эпидемии и предотвратить наложение болезней у граждан.

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