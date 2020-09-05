Новый антирекорд COVID-19 в Украине - 2 836 в сутки
5 сентября, 2020, 09:58
По состоянию на утро субботы, 5 сентября 2020 года, в пределах территории Украины выявлено новое рекордное количество заражений коронавируса в сутки. Речь идет о 2 836 лабораторно подтвержденных случаях
Об этом со ссылкой на размещенные в свободном доступе данные Совета национальной безопасности и обороны Украины рассказывает Еспресо.TV.
Обобщенные показатели:
выявлено - 133 787 (+2 836)
умерлои - 2 811 (+50)
выздоровели - 61 649 (+1 036);
активно болеют - 69 327 (+1 750)
подозревают - 195 757 (+3 110).
- Напомним, 4 сентября премьер-министр Денис Шмыгаль призвал граждан прививаться от гриппа, чтобы избежать двойной эпидемии и предотвратить наложение болезней у граждан.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
Читайте также
-
-
27 августа, 2020 Виталий Портников: Путин готов оккупировать и Беларусь, и Украину
-
31 августа, 2020 Виталий Портников: Заявления Фокина - бессмыслица
-
31 августа, 2020 Время для лета
-
Читайте также
-
27 августа, 2020 Виталий Портников: Путин готов оккупировать и Беларусь, и Украину
-
31 августа, 2020 Виталий Портников: Заявления Фокина - бессмыслица
-
31 августа, 2020 Время для лета