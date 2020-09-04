Шмыгаль призвал граждан прививаться от гриппа, чтобы избежать двойного заболевания осенью

4 сентября, 2020, 20:39

4 сентября премьер-министр Денис Шмыгаль призвал граждан прививаться от гриппа, чтобы избежать двойной эпидемии и предотвратить наложение болезней у граждан

Об этом глава правительства Денис Шмыгаль заявил в эфире одного из телеканалов, передает "Укринформ".

"Осенью может быть наложение гриппа на COVID-19 и здесь надо призвать всех максимально прививаться от гриппа, чтобы исключить наложение этих двух болезней, которые могут повлечь тяжелые последствия", - отметил премьер-министр.

По его словам, никто не знает последствий сочетания гриппа и коронавируса у больных.

"Это будет первая осень, во время которой мы столкнемся с возможным наложением эпидемий", - сказал Шмыгаль.

Денис Шмыгаль отметил усталость общества от карантинных мероприятий.

"Люди привыкли к опасности этой болезни, уже нет паники, а потому "пришел" другой враг - равнодушие, когда люди думают "будь что будет", - прокомментировал он.

Глава кабмина отметил необходимость придерживаться карантинных ограничений.

Также Шмыгаль отметил, что экономика уже не имеет тех мощностей, чтобы на месяц или на три недели "закрывали страну в полный локдаун".

"Поэтому лучший сценарий - адаптивный карантин, когда мы локально закрываем и разрываем цепочки заболеваемости. Также медицинская система готова гораздо лучше, мы можем принимать большее количество людей", - пояснил Денис Шмыгаль.

Премьер подчеркнул, что статистика смертности от коронавируса в Украине снизилась с 3% до 2,2% и это также показатель что карантинные шаги были сделаны правильно.

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