Мэра Днепра Филатова облили зеленкой. ФОТО

5 сентября, 2020, 16:57

Мэра Днепра Бориса Филатова во время встречи с жителями города облили зеленкой

Об этом сам Филатов сообщил в facebook.

Инцидент произошел во время встречи Филатова с жителями левого берега Днепра. Несмотря на то, что у мэра была залита зеленкой рубашка и руки, он продолжил общение.

"Они придумали все, что могли: сфабрикованные уголовные дела, грязь в медиа, подкуп депутатов, ложь, проплаченные митинги,"активистов" и "общественных деятелей". Они - в агонии. Единственное, на что они остались способны - это бросаться зеленкой. А я продолжаю проводить встречи даже слегка изменив цвет", - написал Филатов.

По сообщениям СМИ, сами жители города задержали нападавшего.

Напомним, 3 августа Борис Филатов заявил, что Днепропетровскую область начинает контролировать олигарх Игорь Коломойский .

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