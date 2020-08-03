Мэр Днепра Филатов заявил, что Днепропетровскую область "начинают отдавать на откуп" Коломойскому
Об этом он заявил в интервью РБК-Украина.
"Фактически Днепропетровскую область начинают отдавать Игорю Валерьевичу на откуп. Он здесь назначает и снимает прокуроров, пытается влиять на кадровую политику по другим силовикам, подруливает облсоветом через своих приспешников", - сказал Филатов.
Он добавил, что такие люди как Игорь Валерьевич, на горизонтальном уровне "подруливают целыми кусками власти".
"Когда такие уважаемые люди, как Михаил Саакашвили, и даже президент, заявляют, что местное самоуправление - это сепаратисты, то пусть они лучше смотрят не сюда, а в сторону Игоря Валерьевича, которому фактически Днепропетровскую область отдают в качестве феодального княжества", - заявил мэр Днепра.
Он считает, что опасность сепаратизма идет именно от таких людей, как Коломойский.
"Как раз "народную республику" будут не всенародно избранные мэры создавать, а такие люди, как Игорь Валерьевич, которым отваливаются целые куски власти", - зазнчив Филатов.
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