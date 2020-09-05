Кулеба анонсировал встречу советников лидеров "нормандской четверки"

5 сентября, 2020, 18:56

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что дата встречи политических советников лидеров стран "нормандской четверки" уже согласована

Об этом сообщает "Радио Свобода".

По его словам, дата предстоящей встречи по урегулированию на Донбассе уже определена. Однако пока она держится в тайне, ведь встреча уже несколько раз переносилась.

"Есть дата встречи советников, которую я не буду объявлять. Так в прошлый раз она тоже была, а потом перенеслась. Есть договоренность, что сразу после советников встретятся министры. И уже в соответствии с результатами встречи советников, министров можно будет видеть, выходим ли мы на встречу лидеров ", - сказал Кулеба.

Вместе с тем он добавил, что нет никаких гарантий, что во время встречи советников или глав МИД удастся достичь каких-то уступок от Российской Федерации.

"Гарантий никаких нет, но есть ежедневная упорная работа всех вовлеченных в этот процесс - и президента, и руководителя его офиса, и МИД, и вице-премьера, министра по реинтеграции, то есть все, все, все работают на результат", - заверил Кулеба .

Напомним, 24 августа глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук заявил, что руководитель ОПУ Андрей Ермак будет участвовать во встрече политических советников лидеров стран "нормандской четверки".

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