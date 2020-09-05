Кулеба анонсировал встречу советников лидеров "нормандской четверки"
Об этом сообщает "Радио Свобода".
По его словам, дата предстоящей встречи по урегулированию на Донбассе уже определена. Однако пока она держится в тайне, ведь встреча уже несколько раз переносилась.
"Есть дата встречи советников, которую я не буду объявлять. Так в прошлый раз она тоже была, а потом перенеслась. Есть договоренность, что сразу после советников встретятся министры. И уже в соответствии с результатами встречи советников, министров можно будет видеть, выходим ли мы на встречу лидеров ", - сказал Кулеба.
Вместе с тем он добавил, что нет никаких гарантий, что во время встречи советников или глав МИД удастся достичь каких-то уступок от Российской Федерации.
"Гарантий никаких нет, но есть ежедневная упорная работа всех вовлеченных в этот процесс - и президента, и руководителя его офиса, и МИД, и вице-премьера, министра по реинтеграции, то есть все, все, все работают на результат", - заверил Кулеба .
- Напомним, 24 августа глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук заявил, что руководитель ОПУ Андрей Ермак будет участвовать во встрече политических советников лидеров стран "нормандской четверки".
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