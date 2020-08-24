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Espreso.tvОбществоКравчук: Ермак возьмет участие во встрече политических советников лидеров "нормандской четверки"

Кравчук: Ермак возьмет участие во встрече политических советников лидеров "нормандской четверки"


фото: 12kanal
Председатель украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук заявил, что руководитель ОПГ Андрей Ермак будет участвовать во встрече политических советников лидеров стран "нормандской четверки"

Об этом он сообщил эфире телеканала Украина 24, передает РБК-Украина .

Кравчук отметил, что Ермак в роли советника президента по политическим вопросам поедет в Париж для того, чтобы подготовить предстоящую встречу лидеров Германии, Франции, Украины и России в Берлине.

"Я думаю, что те шаги, которые мы сделали за последнее время, по решению вопросов "дороги к миру". Я думаю, что это неплохой такой задел и важное достижение для Ермака, который может приехать в Париж и сказать, что Украина делает все для мира ", - заявил глава украинской делегации в ТКГ.

  • Встреча внешнеполитических советников "нормандского формата" для переговоров по Донбасса может произойти 28 августа.
  • Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что встреча министров иностранных дел "нормандской четверки" должна пройти в полном составе .

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