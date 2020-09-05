Шевченко поделился ожиданиями от матча Лиги наций с Испанией

5 сентября, 2020, 19:57

Андрей Шевченко заявил, что сборная Украины в матче Лиги наций против Испании встретится с одной из сильнейших команд мира

Об этом Шевченко заявил на пресс-конференции перед матчем Украина - Испания, который состоится 6 сентября, сообщает Украинская ассоциация футбола .

"Сила сборной Испании - в ее замечательных исполнителях. Это одна из лучших команд мира. Я очень уважаю ее главного тренера Луиса Энрике. Уверен, он прекрасно подготовил команду к выступлению в Лиге наций", - сказал Шевченко.

По его словам, испанская сборная уже много лет является прекрасным коллективом с великолепными футболистами.

"Она всегда придерживается своей системы игры и плана на матч. Испанский футбол всегда доминировал на международной арене и доминирует сейчас. Здесь есть прекрасные менеджеры и большие клубы. Поэтому нам сейчас выпал шанс сыграть с замечательной командой. Лига наций дает возможность для тренера подготовить коллектив через матчи с серьезными соперниками, такими, как Испания", - отметил Шевченко.

3 сентября в 1 туре Лиги наций сборная Украины победила Швейцарию со счетом 2: 1 .

Подписывайтесь на наш телеграмм-канал Новости Эспрессо