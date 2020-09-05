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Espreso.tvМирФранцузский актер Депардье принял православие

Французский актер Депардье принял православие


фото: t.me/pdmnews
Скандальный французский актер Жерар Депардье принял православие

Об этом сообщают французские российские СМИ.

Депардье, который имеет российское гражданство, 4 сентября крестили в российском Александро-Невском соборе Парижа.

По словам актера, такой выбор он сделал из-за близости ему православной литургии и духовенства России. Ранее Депардье неоднократно называл своим духовным наставником митрополита Псковского и Порховского Тихона.

По информации СМИ, на торжественном событии присутствовали 30 человек, а Депардье в тот же день также стал крестным отцом маленькой девочки.

  • Напомним, 1 августа прокуратура Парижа обратилась с требованием восстановить прекращенное ранее расследование в отношении Жерара Депардье.

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