Французская прокуратура возобновит расследование Депардье, - AFP

1 августа, 2020, 22:31

Прокуратура Парижа обратилась с требованием восстановить прекращенное ранее расследование в отношении 71-летнего Жерара Депардье

Речь идет об обвинении в изнасиловании, передает Еспресо.TV со ссылкой на RFI .

Как сообщил в субботу, 1 августа источник AFP, запрос о возобновлении расследования прокуратура накануне направила следственному судье. Это связано с тем, что женщина, которая называет себя пострадавшей, написала новое заявление.

Теперь следственный судья должен принять решение о том, будет ли возобновлено расследование. Как отмечается, в таких делах это происходит практически всегда.

Эрви Темим, адвокат Жерара Депардье, отказался от комментариев.

Ранее он отмечал, что актер не считает себя виновным.

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