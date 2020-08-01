Французская прокуратура возобновит расследование Депардье, - AFP
1 августа, 2020, 22:31
Прокуратура Парижа обратилась с требованием восстановить прекращенное ранее расследование в отношении 71-летнего Жерара Депардье
Речь идет об обвинении в изнасиловании, передает Еспресо.TV со ссылкой на RFI .
Как сообщил в субботу, 1 августа источник AFP, запрос о возобновлении расследования прокуратура накануне направила следственному судье. Это связано с тем, что женщина, которая называет себя пострадавшей, написала новое заявление.
Теперь следственный судья должен принять решение о том, будет ли возобновлено расследование. Как отмечается, в таких делах это происходит практически всегда.
Эрви Темим, адвокат Жерара Депардье, отказался от комментариев.
Ранее он отмечал, что актер не считает себя виновным.
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