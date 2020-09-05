Это только личное мнение, - Кулеба о высказываниях Фокина относительно Донбасса

5 сентября, 2020, 20:23

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что член украинской делегации в ТКГ Витольд Фокин выражал свою личную, а не государственную позицию, по урегулированию на Донбассе

Об этом сообщает Радио Свобода.

По словам главы МИД, высказывания первого заместителя главы украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по урегулированию на оккупированной части Донбасса Витольда Фокина не представляют государственной, официальной позиции Украины на этих переговорах.

"Я уверяю вас, что с того, что я знаю с тех заседаний, контактов в рамках ТКГ, которые уже состоялись, господин Фокин занимал там официальную позицию. В интервью, которое вы вспоминаете, он, очевидно, позволил себе выйти за пределы той позиции, которую он отстаивает в ТКГ, и начал рассуждать о вещах, которые, во-первых, стали очень резонансными, а во-вторых, и руководитель офиса президента Андрей Ермак, и я как министр иностранных дел четко заявили публично о том, что это лишь личное мнение господина Фокина,", - сказал Кулеба.

Министр выразил надежду, что Фокин в дальнейшем не допускать подобных ошибок.

"Давайте не будем сразу топором замахиваться. И я искренне надеюсь, что господин Фокин продолжит свою работу в ТКГ, а не допуская повторно таких ошибок", - отметил Кулеба.

Напомним, Витольд Фокин заявил, что он лично поддерживает идею предоставления "особого" статуса всей территории Донецкой и Луганской областей, а не только их оккупированной части.

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