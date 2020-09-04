Ярмоленко обошел Шевченко в рейтинге самых результативных игроков в истории сборной Украины
Об этом сообщает "Футбол 24".
Вингер забил в матче против Швейцарии (2: 1) и вышел на первое место в истории сборной по общему количеству голов и результативных передач.
30-летний Андрей Ярмоленко обошел нынешнего тренера сборной Андрея Шевченко по этому показателю - у легендарного форварда 48 мячей и 9 результативных передач.
Топ-10 сборной Украины по системе "гол + пас":
1. Андрей Ярмоленко - 58 (38 голов + 20 ассистов)
2. Андрей Шевченко - 57 (48 + 9)
3. Евгений Коноплянка - 33 (21 + 12)
4. Олег Гусев - 22 (13 + 9)
5. Сергей Ребров - 17 (15 + 2)
6. Сергей Назаренко - 17 (12 + 5)
7. Руслан Ротань - 16 (8 + 8)
8. Марко Девич - 14 (7 + 7)
9. Александр Алиев - 14 (6 + 8)
10. Андрей Воронин - 13 (8 + 5)
- 3 сентября в первом туре Лиги наций сборная Украины победила Швейцарию со счетом 2: 1 .
- 3 сентября Латвия и Андорра сыграли в нулевую ничью в первом матче Лиги наций.
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