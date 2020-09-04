Ярмоленко обошел Шевченко в рейтинге самых результативных игроков в истории сборной Украины

4 сентября, 2020, 14:30

Полузащитник Андрей Ярмоленко забил в матче против Швейцарии и стал самым результативным игроком в истории сборной Украины

Об этом сообщает "Футбол 24".

Вингер забил в матче против Швейцарии (2: 1) и вышел на первое место в истории сборной по общему количеству голов и результативных передач.

30-летний Андрей Ярмоленко обошел нынешнего тренера сборной Андрея Шевченко по этому показателю - у легендарного форварда 48 мячей и 9 результативных передач.

Топ-10 сборной Украины по системе "гол + пас":

1. Андрей Ярмоленко - 58 (38 голов + 20 ассистов)

2. Андрей Шевченко - 57 (48 + 9)

3. Евгений Коноплянка - 33 (21 + 12)

4. Олег Гусев - 22 (13 + 9)

5. Сергей Ребров - 17 (15 + 2)

6. Сергей Назаренко - 17 (12 + 5)

7. Руслан Ротань - 16 (8 + 8)

8. Марко Девич - 14 (7 + 7)

9. Александр Алиев - 14 (6 + 8)

10. Андрей Воронин - 13 (8 + 5)

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