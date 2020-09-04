В Беларуси рассказали о передаче "прослушки" разговора "Берлина и Варшавы" о якобы фейковом отравлении Навального в ФСБ

4 сентября, 2020, 22:03

4 сентября на пролукашенковскомTelegram-канале "Пул Первого" выложили запись якобы переговоров немецкого и польского агентов об отравлении российского оппозиционера Алексея Навального

Позже на белорусском телеканале ОНТ заявили, что Беларусь передала ФСБ "запись разговора" Варшавы и Берлина, передает "НВ".

"Суть в том, что никакого отравления не было. Это фальсификация. В белорусской стороны есть перехваченный разговор Варшавы и Берлина. Как накануне на встрече с главой правительства России отметил Александр Лукашенко, такие методы западные страны используют для продвижения своих интересов в нашем регионе. Речь идет о политическом нажиме на Россию. Чтобы Москва не стремилась защищать суверенитет и интересы Беларуси в обстановке беспрецедентного внешнего давления на нашу страну ", - рассказывает государственный белорусский телеканал.

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В короткой записи, которая длится меньше минуты и продублирована на русском, "Ник" из Берлина и "Майк" из Варшавы обсуждают, как "отбить охоту Путину лезть в дела Беларуси".

Один собеседник спрашивает другого, точно ли подтверждено отравление Навального, на что тот отвечает: "В данном случае это не так важно ... Продолжается война ... А во время войны любые методы хороши".

Также в ходе разговора двух мужчин Лукашенко называют "крепким орешком".

Сюжет белорусского ОНТ:

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