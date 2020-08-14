Кошелек СБУ и календарик с Бандерой: на белорусском ТВ показали сюжет о задержанном "провокатора"

14 августа, 2020, 13:34

13 августа в эфире телеканала Беларусь 1 вышел сюжет о задержанном "провокатора штаба Виктора Бабарыко", где в качестве доказательств рядом с оружием демонстрируется кошелек с тиснением СБУ и календариком со Степаном Бандерой внутри

Соответствующий сюжет телеканала "Беларусь 1" редакция Еспресо.TV нашла на YouTube-канале " АТН: новости Беларуси и мира ".

В сюжете "задержан" якобы провокатор штаба политзаключенного и екскандидата в президенты Беларуси Виктора Бабарыко рассказывает, как стал организатором протестов в минском микрорайоне Уручье.

На видео демонстрируются муляжи гранат, маска мультгероя Шрека и кошелек с тиснением Службы безопасности Украины, внутри которого - эмблема ВСУ и календарик со Степаном Бандерой.

Кошелек появляется на видео на 4 мин 20 с.

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