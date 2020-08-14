 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоКошелек СБУ и календарик с Бандерой: на белорусском ТВ показали сюжет о задержанном "провокатора"

Кошелек СБУ и календарик с Бандерой: на белорусском ТВ показали сюжет о задержанном "провокатора"

13 августа в эфире телеканала Беларусь 1 вышел сюжет о задержанном "провокатора штаба Виктора Бабарыко", где в качестве доказательств рядом с оружием демонстрируется кошелек с тиснением СБУ и календариком со Степаном Бандерой внутри

Соответствующий сюжет телеканала "Беларусь 1" редакция Еспресо.TV нашла на YouTube-канале " АТН: новости Беларуси и мира ".

В сюжете "задержан" якобы провокатор штаба политзаключенного и екскандидата в президенты Беларуси Виктора Бабарыко рассказывает, как стал организатором протестов в минском микрорайоне Уручье.

На видео демонстрируются муляжи гранат, маска мультгероя Шрека и кошелек с тиснением Службы безопасности Украины, внутри которого - эмблема ВСУ и календарик со Степаном Бандерой.

Кошелек появляется на видео на 4 мин 20 с.

 

Подписывайтесь на наш телеграмм канал Новости Еспресо

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

14 августа, 2020 пятница

больше новостей

14 августа, 2020 пятница

13 августа, 2020 четверг

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать