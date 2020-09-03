Украинка Марта Костюк пробилась в третий круг Открытого чемпионата США (US Open)
Украинка Марта Костюк пробилась в третий круг Открытого чемпионата США (US Open), и таким образом повторила свое высшее достижение на турнирах серии «Большого Слэму» (Grand Slam).
Как сообщает Радио "Свобода", во втором круге Костюк победила 45-ю ракетку мира латвийку Анастасию Севастову - 6:3, 7:6. В следующем раунде она сыграет с четвертой сеяной в Нью-Йорке Наоми Осакой.
В третий круг "меджора" Костюк доходила в 2018 году на Australian Open.
Другие украинские теннисистки прекратили соревнования в одиночной сетке турнира.
Екатерина Бондаренко уступила восьмой сеяной хорватке Петри Мартич со счетом 3:6, 4:6.
Екатерина Козлова проиграла шестой сеяной, представительнице Чехии Петре Квитовой - 6:7, 2:6.
Вторая ракетка Украины Даяна Ястремская не смогла противостоять американцы Мэдисон Бренгл - 2:6, 3:6.
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