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Espreso.tvЭкономикаУкраинцев официально будут информировать о влиянии 4G и 5G на здоровье

Украинцев официально будут информировать о влиянии 4G и 5G на здоровье


фото: epravda
Нацкомиссия в сфере связи официально будет информировать украинцев о влиянии 4G и 5G на здоровье

Об этом говорится на сайте Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере связи и информатизации (НКРСИ).

Согласно сообщению, НКРС получила отдельное поручение президента Украины по основательной проработке петиции "Запретить внедрение 5G-за крайне негативное его воздействие на здоровье!".

"Комиссия принимает данную проблему серьезно и создали этот раздел, где публикуется информация для информирования населения и заинтересованных организаций о влиянии мобильных технологий (4G, 5G) на здоровье людей.

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