Украинцев официально будут информировать о влиянии 4G и 5G на здоровье

4 сентября, 2020, 10:45

Нацкомиссия в сфере связи официально будет информировать украинцев о влиянии 4G и 5G на здоровье

Об этом говорится на сайте Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере связи и информатизации (НКРСИ).

Согласно сообщению, НКРС получила отдельное поручение президента Украины по основательной проработке петиции "Запретить внедрение 5G-за крайне негативное его воздействие на здоровье!".

"Комиссия принимает данную проблему серьезно и создали этот раздел, где публикуется информация для информирования населения и заинтересованных организаций о влиянии мобильных технологий (4G, 5G) на здоровье людей.

Напомним, в начале июля появилась петиция к президенту Украины Владимиру Зеленскому о запрете 5G за "крайне негативное влияние на здоровье". Петиция набрала необходимые для рассмотрения 25 тыс. голосов.

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