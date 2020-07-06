Зеленского просят запретить 5G из-за "крайне негативного влияния на здоровье", петиция набрала 25 тыс. голосов

6 июля, 2020, 15:54

Зеленского призывают не вводить 5G в Украине без клинически подтвержденной доказательной базы по безопасности этого вида связи

Электронная петиция, которая была зарегистрирована на сайте президента Украины Владимира Зеленского 7 апреля, набрала необходимые 25 тыс. голосов для рассмотрения.

"Запретить внедрение 5G из--за крайне негативного его влияния на здоровье!" - говорится в петиции.

Согласно тексту электронной петиции, Зеленского призывают не вводить 5G в Украине без клинически подтвержденной доказательной базы по безопасности этого вида связи.

В апреле в британских соцсетях стала популярной фейковая теория о том, что развертывание сети 5G влияет на иммунитет, из-за чего люди становятся уязвимыми перед болезнью Covid-19.

В апреле в Британии сожгли 20 вышек 5G из-за фейка о том, что они распространяют коронавирус.

Пока не существует существенных доказательств того, что технологии мобильной связи опасны для здоровья человека. Подробнее о влиянии 5G на человеческий организм можно узнать на сайте Всемирной организации здравоохранения.

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