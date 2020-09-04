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Espreso.tvОбществоСуркисы против ПриватБанка: Малюська просит Раду исключить выплату 10 млрд грн Игорю и Григорию Суркисам

Суркисы против ПриватБанка: Малюська просит Раду исключить выплату 10 млрд грн Игорю и Григорию Суркисам


фото: УП
4 сентября глава Минюста Денис Малюська обратился в Верховную Раду с просьбой принять закон, который запретит взыскание средств при исполнении судебных исков

Об этом министр юстиции Денис Малюська написал в Facebook.

"Ожидать рассмотрение апелляции / кассации - долго и положительный результат рассмотрения далеко не гарантирован. Поэтому мы подготовили законопроект, который дает возможность не совершать принудительное исполнение этого постановления", - отметил министр.

Глава Минюста заявил, что для недопущения взыскания 10 млрд грн из ПриватБанка в пользу 6 оффшорных фирм братьев Суркисов в порядке решения судьи Вовка в Печерском суде, предлагает Раде срочно принять законопроект, который сделает невозможным при исполнении судебного решения по обеспечению иска взимать средства.

Читайте также: Печерский суд стал на сторону братьев Суркисов в деле против ПриватБанка. Как эксперты оценивают это решение

"У нас счет идет даже не на дни, а на часы", - отметил Малюська и обратился к депутатам с просьбой зарегистрировать законопроект.

 

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