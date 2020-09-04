Суркисы против ПриватБанка: Малюська просит Раду исключить выплату 10 млрд грн Игорю и Григорию Суркисам
Об этом министр юстиции Денис Малюська написал в Facebook.
"Ожидать рассмотрение апелляции / кассации - долго и положительный результат рассмотрения далеко не гарантирован. Поэтому мы подготовили законопроект, который дает возможность не совершать принудительное исполнение этого постановления", - отметил министр.
Глава Минюста заявил, что для недопущения взыскания 10 млрд грн из ПриватБанка в пользу 6 оффшорных фирм братьев Суркисов в порядке решения судьи Вовка в Печерском суде, предлагает Раде срочно принять законопроект, который сделает невозможным при исполнении судебного решения по обеспечению иска взимать средства.
Читайте также: Печерский суд стал на сторону братьев Суркисов в деле против ПриватБанка. Как эксперты оценивают это решение
"У нас счет идет даже не на дни, а на часы", - отметил Малюська и обратился к депутатам с просьбой зарегистрировать законопроект.
Подписывайтесь на наш телеграмм-канал Новости Эспрессо
Читайте также
-
31 августа, 2020 Время для лета
-
-
-
-
27 августа, 2020 Виталий Портников: Путин готов оккупировать и Беларусь, и Украину