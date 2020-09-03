Печерский суд стал на сторону братьев Суркисов в деле против ПриватБанка. Как эксперты оценивают это решение

3 сентября, 2020, 15:59

Печерский районный суд 2 сентября под председательством судьи Сергея Вовка принял решение о принудительном взыскании с ПриватБанка почти 10 млрд грн в пользу компаний братьев Суркисов

В Министерстве финансов уже заявили , что обжалуют судебное решение.

Эксперты в комментариях для Еспресо объяснили, какие именно деньги пытаются отсудить братья Суркисы и почему решение суда вызвало возмущение.



Тарас Козак, президент инвестиционной группы "Универ":

Насколько я знаю, письменного решения еще нет, есть только устное решение о том, что исполнительная служба должна истребовать у ПриватБанка сумму 350 млн долларов или примерно 10 млрд грн, и в качестве обеспечения отдать ее братьям Суркисам. Речь идет об обеспечении их иска или иска, который представляют оффшорные компании. Эти средства, мол, должны принадлежать тем оффшорным компаниям.

Это решение довольно странное, на мой взгляд, хотя я не юрист. Но на такой взгляд со стороны это выглядит, как игра суда на одной стороне. Это может быть странно миру. В Украине мы понимаем, что у нас есть суды, которые выполняют не закон, а пожелания клиентов. Особенно, если эти пожелания подкрепляют какими-то дополнительными стимулами. Мне кажется, что это один из таких случаев. Конечно, у меня нет никаких доказательств.

Но если углубиться в ситуацию с этим депозитом, то он выглядит следующим образом. Несколько компаний получили в ПриватБанке кредиты под низкую ставку. Затем эти средства остались в банке, как депозиты - уже под значительно более высокую ставку.

По кредитам эти компании не рассчитались. А по депозиту сейчас требуют отдать живые деньги. После чего они эти средства заберут, конечно, исчезнут, и кредиты они не отдадут.

Юридически получается, что эти оффшорные компании, возможно, и правы - это надо уже глубоко погружаться в это дело. Поскольку срок возврата кредита еще не наступил, и они имеют право еще не платить проценты по кредитам.

Но мы понимаем, что это нереальный кредит и это мошеннические действия. Не надо быть большим юристом, чтобы понять: когда банк дает кредит дешево, а потом забирает эти деньги на дорогой депозит, это не экономической деятельностью. А суд почему-то этого не видит. И определяет, что банк должен отдать свои же средства, предоставленные в кредит этим компаниям, навсегда.

Думаю, что эти решения будут обжалованы. Если и там решение государства не найдет поддержку, то это дойдет до Верховного Суда, где мы можем надеяться на справедливое решение.

Потому что сегодня в Украине выглядит так, что есть два суда, которые способны выносить законные справедливые решения - это Верховный суд и Антикоррупционный суд, к другим судам доверия никакого.





Александр Паращий, руководитель аналитического департамента в инвестиционной компании Concorde Capital:

Мне трудно согласиться с мнением наших министров, что это скандал, зашквар и все такое. Потому что таких решений в течение последних четырех лет принималось очень много. И я не знаю, чем это решение отличается от других решений. Если мы говорим обо всех делах Суркисов против ПриватБанка, то мы можем увидеть, что большинство судебных решений выносилось в пользу семьи Суркисов.

Чем это решение такое особенное - я, честно говоря, не понимаю. Во-первых, это решение суда первой инстанции, которое можно обжаловать в апелляционном порядке, поэтому, насколько я понимаю, это решение не является окончательным. У государства есть возможность дальше работать, оспаривать и предотвратить то, что ПриватБанку придется заплатить 350 млн долларов. Во-вторых, это решение не является уникальным, оно вытекает из иных решений суда, которые начались еще, кажется, в феврале 2017 года. То есть на основе именно тех решений было принято решение 2 сентября.

Поэтому если наше правительство так следит за тем, что было принято какое-то неправильное решение, то, наверное, надо начинать с обжалования не решение судьи Печерского суда (хотя и скандального), а надо идти и оспаривать те решения, которые были приняты ранее. Я пытался найти в Реестре судебных решений, подавала государство апелляции на решения по делам Суркисов, которые начались еще фактически в январе 2017-го года - и я ничего такого не нашел.

Прогнозировать ситуацию очень трудно. Все же это должно решаться в суде. По крайней мере, насколько я вижу, есть решение апелляционного суда, ПриватБанк таки должен обслуживать депозиты, о которых идет речь. И если это решение не будет обжаловано в кассационном порядке и отменено - то очевидно, что придется платить.





Сергей Фурса, специалист отдела продаж долговых ценных бумаг инвесткомпании Dragon Capital:

Решение Печерского суда означает, что судебная реформа так и не состоялась, правосудие в Украине не существует и, к сожалению, судебная система не работает.

Это решение по сути является незаконным и выглядит абсолютно коррупционным. Как это решение случилось? Если люди подают сто пятьсот исков , чтобы потом отозвать все остальные кроме одного, которое попадает к конкретному судье. То есть господа Суркисы подавали иск специально, чтобы этот иск рассматривал господин Вовк. И даже не рассматривая дело по существу судья постановил, что украинские налогоплательщики должны заплатить украинским олигархам 10 млрд грн. Это звучит довольно возмутительно для общества.





Павел Кухта, директор по политическим вопросам Киевской школы экономики, бывший исполняющий обязанности министра экономического развития, торговли и сельского хозяйства:

Я бы не хотел подменять публичной оценкой решения судьи - наверное, это было бы неправильно. Но также мы понимаем, что дело Привата - как большая часть действий правоохранительной и системы правосудия в отношении закрытых банков, - было много злоупотреблений. Я имею в виду всю эту большую историю с очисткой банковской системы с 2014 года. Система правосудия однозначно помогала выводить активы владельцев, которые довели банки до такого состояния.

То есть правоохранительная система и система правосудия в Украине является, наверное, ключевым элементом такой олигархически уголовно-коррумпированной экономики, которая здесь построена. Без них это бы не могло так работать. Именно они обеспечивают, что закон не просто не работает, а работает искривленным образом: те, кто украл, всегда с деньгами, а вкладчики остаются ограбленными. Мне кажется, что это очередной эпизод, которых уже очень-очень много.

Поэтому и нет доверия к действиям украинских судов в любых кейсах относительно ПриватБанка. Есть доверие к Лондонскому суду, к действиям американской системы правосудия, а к украинской - нет как таковой. И мне кажется, что это большая проблема нашего суверенитета как страны - что мы не имеем у себя системы правосудия. Если мы говорим о полноценности нашего государства. Американцы имеют свою систему правосудия, которая способна обслужить сферу и держать их экономику более или менее чистой. Другие страны имеют - даже мы можем их системой воспользоваться, а у нас этого нет.

То, что мы имеем сейчас - очевидно, не может вершить правосудие.

В данном случае речь идет о большом кейсе, большой сумме, и ПриватБанк - это очень яркий случай. Это 350 млн долларов, которые за счет нас с вами, налогоплательщиков, вложено в банк, который был ограблен. А это - связанные с ним лица. И суд выносит решение, что это действительно никакие не связанные лица, они абсолютно правы, и наши с вами средства им принадлежат.

Опять же, люди не всегда знают, что происходило в 2014-2015 годах. Грубо говоря, как работала эта олигархическая банковская система в Украине? Любым способом заводишь туда депозиты, выдаешь кредиты собственному бизнесу, затем их не возвращаешь.

В этой ситуации я надеюсь, что государство будет бороться до конца. Если суды в неадекватном состоянии, то чтобы хотя государство боролась за интересы налогоплательщиков. Я думаю, что действующий менеджмент, действующий наблюдательный совет ПриватБанка будут над этим работать.