SpaceX успешно запустила прототип ракеты-носителя Starship для полетов на Марс и Луну

5 августа, 2020, 13:34

Прототип ракеты-носителя Starship компании SpaceX, который планируют использовать для запуска космических миссий на Марс и Луну, поднялся в воздух на 150 метров и приземлился

Об этом сообщает специализированный ресурс Spaceflight Now .

Прототип ракеты для массивного многократного транспортного средства SpaceX предназначен для полета людей на Луну и Марс взлетел с площадки SpaceX для экспериментальных запусков в Южном Техасе.

Прототип ракеты-носителя поднялся на высоту примерно 150 метров, после чего совершил управляемый спуск к посадочной площадки.

Запуск прототипа ракеты-носителя состоялся в 2:57 по Киеву из поселка Бока-Чика в штате Техас.

Он поднялся на высоту примерно 150 метров. Весь полет продолжался около 45 сек, после чего Starship приземлился на специально подготовленную платформу.

Владелец компании SpaceX Илон Маск отметил в Twitter: "Марс все реальнее. Прогресс ускоряется".

Starship - супертяжелый ракета-носитель, которая должна стать заменой для ракет Falcon 9 и Falcon Heavy. Ее планируют использовать для пилотируемых миссий, в том числе и для полетов на Луну и Марс.

A full-scale prototype of the huge Starship vehicle SpaceX says will fly people to the moon and Mars flew for the first time Tuesday in South Texas.



"Mars is looking real ... Progress is accelerating," says @elonmusk .



@SpacePadreIsle



FULL STORY: https://t.co/nQUVMd1oYZ pic.twitter.com/uvTrVcJs5t - Spaceflight Now (@SpaceflightNow) August 5, 2020

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