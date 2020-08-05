SpaceX успешно запустила прототип ракеты-носителя Starship для полетов на Марс и Луну
Об этом сообщает специализированный ресурс Spaceflight Now .
Прототип ракеты для массивного многократного транспортного средства SpaceX предназначен для полета людей на Луну и Марс взлетел с площадки SpaceX для экспериментальных запусков в Южном Техасе.
Прототип ракеты-носителя поднялся на высоту примерно 150 метров, после чего совершил управляемый спуск к посадочной площадки.
Запуск прототипа ракеты-носителя состоялся в 2:57 по Киеву из поселка Бока-Чика в штате Техас.
Он поднялся на высоту примерно 150 метров. Весь полет продолжался около 45 сек, после чего Starship приземлился на специально подготовленную платформу.
Владелец компании SpaceX Илон Маск отметил в Twitter: "Марс все реальнее. Прогресс ускоряется".
Starship - супертяжелый ракета-носитель, которая должна стать заменой для ракет Falcon 9 и Falcon Heavy. Ее планируют использовать для пилотируемых миссий, в том числе и для полетов на Луну и Марс.
A full-scale prototype of the huge Starship vehicle SpaceX says will fly people to the moon and Mars flew for the first time Tuesday in South Texas.- Spaceflight Now (@SpaceflightNow) August 5, 2020
"Mars is looking real ... Progress is accelerating," says @elonmusk .
@SpacePadreIsle
FULL STORY: https://t.co/nQUVMd1oYZ pic.twitter.com/uvTrVcJs5t
Starship takes flight pic.twitter.com/IWvwcA05hl- SpaceX (@SpaceX) August 5, 2020
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