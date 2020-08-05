 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvМирSpaceX успешно запустила прототип ракеты-носителя Starship для полетов на Марс и Луну

SpaceX успешно запустила прототип ракеты-носителя Starship для полетов на Марс и Луну

Прототип ракеты-носителя Starship компании SpaceX, который планируют использовать для запуска космических миссий на Марс и Луну, поднялся в воздух на 150 метров и приземлился

Об этом сообщает специализированный ресурс Spaceflight Now .

Прототип ракеты для массивного многократного транспортного средства SpaceX предназначен для полета людей на Луну и Марс взлетел с площадки SpaceX для экспериментальных запусков в Южном Техасе.

Прототип ракеты-носителя поднялся на высоту примерно 150 метров, после чего совершил управляемый спуск к посадочной площадки.

Запуск прототипа ракеты-носителя состоялся в 2:57 по Киеву из поселка Бока-Чика в штате Техас.

Он поднялся на высоту примерно 150 метров. Весь полет продолжался около 45 сек, после чего Starship приземлился на специально подготовленную платформу.

Владелец компании SpaceX Илон Маск отметил в Twitter: "Марс все реальнее. Прогресс ускоряется".

Starship - супертяжелый ракета-носитель, которая должна стать заменой для ракет Falcon 9 и Falcon Heavy. Ее планируют использовать для пилотируемых миссий, в том числе и для полетов на Луну и Марс.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

5 августа, 2020 среда

больше новостей

5 августа, 2020 среда

4 августа, 2020 вторник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать