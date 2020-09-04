Соперник "Динамо" в Лиге чемпионов пополнил состав новым защитником
4 сентября, 2020, 16:45
Нидерландский "АЗ Алкмар" подписал контракт с центральным защитником Тимо Летсхертом
Об этом сообщает официальный twitter АЗ.
27-летний футболист перешел в нидерландский клуб на правах свободного агента. В прошлом сезоне центрбэк провел 24 матча и забил 2 мяча.
Тимо Летсхерт известный фанатам выступлениями за нидерландские "Аякс", "Гронинген", "Рода", "Утрехт" и итальянский "Сассуоло".
AZ (@AZAlkmaar) September 3, 2020
- 31 августа стало известно, что в третьем квалификационном раунде Лиги чемпионов киевское "Динамо" сыграет против нидерландского АЗ .
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