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Espreso.tvСпортСоперник "Динамо" в Лиге чемпионов пополнил состав новым защитником

Соперник "Динамо" в Лиге чемпионов пополнил состав новым защитником


фото: Getty Images
Нидерландский "АЗ Алкмар" подписал контракт с центральным защитником Тимо Летсхертом

Об этом сообщает официальный twitter АЗ.

27-летний футболист перешел в нидерландский клуб на правах свободного агента. В прошлом сезоне центрбэк провел 24 матча и забил 2 мяча.

Тимо Летсхерт известный фанатам выступлениями за нидерландские "Аякс", "Гронинген", "Рода", "Утрехт" и итальянский "Сассуоло".

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