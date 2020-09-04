Россия ввела экономические санкции против Порошенко, Вакарчука и других нардепов

4 сентября, 2020, 22:29

Об этом сообщает Hromadske со ссылкой на официальный портал правовой информации РФ.

Кроме Петра Порошенко, в список вошли ряд украинских чиновников и депутатов. В частности, украинский певец и экс-депутат Святослав Вакарчук, его бывшая коллега, депутат из "Голоса" Соломия Бобровская.

Также в список попала внефракционный депутат Виктория Гриб, нардеп от "Батькивщины" Михаил Волынец.

Также под санкции попал бывший первый вицепремьер-министр Украины и минист экономического развития и торговли Степан Кубив.

В российском списке присутствуют также нардепы от фракции "ЕС" София Федина, Ахтем Чийгоз, Михаил Забродский и др.

Справка: Специальные экономические санкции РФ предусматривают блокирование (замораживание) безналичных денежных средств, бездокументарных ценных бумаг и имущества на территории России и запрет на перечисление средств (вывод капитала) за пределы территории РФ.

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