Резников: Украина работает над созданием платформы для деоккупации Крыма
Об этом заявил вице-премьер-министр - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников, передает РБК-Украина.
По его словам, Украина постоянно поднимает вопрос об освобождении политзаключенных в Крыму.
"Для того чтобы обсуждать вопрос оккупированного Крыма, нам нужна другая площадка", - отметил Резников.
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Он подчеркнул, что ведется подготовка плана мероприятий по деоккупации полуострова, в том числе создание международной площадки для переговоров.
"Все сигналы, которые необходимы, министр Кулеба (глава МИД, - ред.) направляет своим коллегам ... И скажем так, это вопрос на серьезном марше. Это отдельная площадка", - добавил Резников.
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