Мы не должны были позволить отобрать Крым, мы вернем его обратно, - Зеленский

25 августа, 2020, 22:39

Россия не хочет говорить о Крыме в "нормандском формате"

Об этом президент Владимир Зеленский заявил в интервью Euronews .

"Когда речь заходит о Крыме, ситуация, я думаю, еще сложнее. Скажу вам честно, я много об этом думал. В" нормандском формате "никто не хочет говорить о Крыме, тем более Россия. Я поднял этот вопрос. Но мы все время посвятили Донбассу. Россия не хочет об этом говорить, мы все это понимаем", - сказал Зеленский.

Он добавил, что "мы не должны были позволить им отобрать Крым".

"Крым - наша территория. Мы вернем его обратно. Но нет серьезной и эффективной площадки для обсуждения этого вопроса, кроме международных переговоров и договоренностей с нашими зарубежными партнерами, которые привели к санкциям и давлению на Россию за незаконную аннексию Крыма", - сказал Зеленский.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что имеет прямой диалог с Президентом России Владимиром Путиным в необходимые моменты.