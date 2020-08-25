Мы не должны были позволить отобрать Крым, мы вернем его обратно, - Зеленский
Об этом президент Владимир Зеленский заявил в интервью Euronews .
"Когда речь заходит о Крыме, ситуация, я думаю, еще сложнее. Скажу вам честно, я много об этом думал. В" нормандском формате "никто не хочет говорить о Крыме, тем более Россия. Я поднял этот вопрос. Но мы все время посвятили Донбассу. Россия не хочет об этом говорить, мы все это понимаем", - сказал Зеленский.
Он добавил, что "мы не должны были позволить им отобрать Крым".
"Крым - наша территория. Мы вернем его обратно. Но нет серьезной и эффективной площадки для обсуждения этого вопроса, кроме международных переговоров и договоренностей с нашими зарубежными партнерами, которые привели к санкциям и давлению на Россию за незаконную аннексию Крыма", - сказал Зеленский.
- Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что имеет прямой диалог с Президентом России Владимиром Путиным в необходимые моменты.
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