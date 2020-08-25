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Espreso.tvОбществоМы не должны были позволить отобрать Крым, мы вернем его обратно, - Зеленский

Мы не должны были позволить отобрать Крым, мы вернем его обратно, - Зеленский

Россия не хочет говорить о Крыме в "нормандском формате"

Об этом президент Владимир Зеленский заявил в интервью Euronews .

"Когда речь заходит о Крыме, ситуация, я думаю, еще сложнее. Скажу вам честно, я много об этом думал. В" нормандском формате "никто не хочет говорить о Крыме, тем более Россия. Я поднял этот вопрос. Но мы все время посвятили Донбассу. Россия не хочет об этом говорить, мы все это понимаем", - сказал Зеленский.

Он добавил, что "мы не должны были позволить им отобрать Крым".

"Крым - наша территория. Мы вернем его обратно. Но нет серьезной и эффективной площадки для обсуждения этого вопроса, кроме международных переговоров и договоренностей с нашими зарубежными партнерами, которые привели к санкциям и давлению на Россию за незаконную аннексию Крыма", - сказал Зеленский.

  • Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что имеет прямой диалог с Президентом России Владимиром Путиным в необходимые моменты.

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