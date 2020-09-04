Пожар на Луганщине ликвидирован, - ГСЧС

4 сентября, 2020, 15:27

4 сентября в Государственной службе чрезвычайных ситуаций заявили о ликвидации пожара, охватившего 48 га в Попаснянском районе рядом с линией соприкосновения

Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС .

"3 сентября в 12:54 мин. В Службу спасения" 101 "поступило сообщение о том, что горит сухая трава на открытой территории по адресу: Попаснянский р-н., С. Волчеяровка, ул. Федорова. Прибывшие на место пожара спасатели 64 -й Государственной пожарно-спасательной части ГУ ДСНС Украины в Луганской области установили, что по указанному адресу горит сухая трава ", - рассказали спасатели.

Читайте также: Пожары в Луганской области: пропавшего без вести военного нашли погибшим в блиндаже

В связи с угрозой распространения огня на рядом расположенные жилые дома были привлечены к тушению пожара дополнительные силы и техника. Пожар на площади 48 га локализован в 17:40 и ликвидирован в 22:19.

С. Волчеяровка Попаснянского района расположено на значительном расстоянии от основных очагов в Станично-Луганском и Новоайдарском районах, и в основные сводки ситуация здесь до последнего времени не попадала.

В то же время в ГСЧС отметили, что травмированных и погибших на пожаре в Попаснянском районе не обнаружено.

В тушении пожара приняли участие 30 спасателей и 6 единиц техники. В результате пожара огонь уничтожил 5 нежилых домов. Поврежден 1 жилой дом и спасены 15 жилых домов. Причины и обстоятельства возникновения пожара устанавливаются специалистами.

Подписывайтесь на наш телеграмм-канал Новости Эспрессо