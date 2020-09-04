ОБСЕ отчитывается о 908 нарушениях "тишины" на Донбассе с начала перемирия
Об этом говорится в отчете миссии
"После заседания Трехсторонней контактной группы 22 июля, на котором была достигнута договоренность о дополнительных мерах по усилению режима прекращения огня, начиная с 00:01 27 июля по конца отчетного периода СММ зафиксировала в целом 908 нарушений режима прекращения огня в Донецкой и Луганской областях", - отчитывается ОБСЕ.
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По данным наблюдателей, речь идет, в частности, о 152 взрывах, 2 неопределенных боеприпасах, которые пролетели, и 13 осветительных ракетах, а также 741 очереди и выстреле.
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