ОБСЕ отчитывается о 908 нарушениях "тишины" на Донбассе с начала перемирия

4 сентября, 2020, 09:34

С начала перемирия на Донбассе СММ ОБСЕ по состоянию на 2 сентября зафиксировала 908 нарушений режима прекращения огня

Об этом говорится в отчете миссии

"После заседания Трехсторонней контактной группы 22 июля, на котором была достигнута договоренность о дополнительных мерах по усилению режима прекращения огня, начиная с 00:01 27 июля по конца отчетного периода СММ зафиксировала в целом 908 нарушений режима прекращения огня в Донецкой и Луганской областях", - отчитывается ОБСЕ.

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По данным наблюдателей, речь идет, в частности, о 152 взрывах, 2 неопределенных боеприпасах, которые пролетели, и 13 осветительных ракетах, а также 741 очереди и выстреле.