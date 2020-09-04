На фронте пошли вторые сутки полной "тишины", - штаб ООС
4 сентября, 2020, 07:52
3 сентября в зоне ООС не зафиксировано нарушений режима прекращения огня со стороны российско-оккупационных сил
Об этом сообщает пресс-центр штаба в Facebook.
3 сентября по всей линии фронта наблюдалась тишина. Фактов нарушения прекращения огня не зафиксировано.
С начала текущих суток, 4 сентября, обстрелов со стороны вооруженных формирований Российской Федерации не зафиксировано.
Боевых потерь и ранений среди личного состава Объединенных сил нет.
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