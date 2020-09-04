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Espreso.tvОбществоНа 2021 год правительство прогнозирует курс почти 29 грн/1 $, - Шмыгаль

На 2021 год правительство прогнозирует курс почти 29 грн/1 $, - Шмыгаль

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль отметил, что в правительстве не видят никаких оснований для резкого изменения курса доллара к концу 2021 года, поэтому в проект госбюджета на следующий год закладывается курс почти 29 грн/1$

Об этом он заявил в эфире одного из телеканалов, передает Интерфакс-Украина .

"Курс валют закладывается на уровне 29 грн / 1 $, он даже немного оптимистичнее, чем мы закладывали 29,5 грн / 1 $ в этом году", - отметил Шмыгаль.

По его словам, это показатель, который дает гражданам и инвесторам уверенность, что курс валют будет держаться стабильно.

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