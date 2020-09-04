Официальный курс: гривня продолжает ослабление относительно доллара

4 сентября, 2020, 09:14

Национальный банк Украины установил официальный курс гривни на 4 сентября 2020 г. на отметке 27,69 грн/$

Об этом говорится в данных НБУ.

По состоянию на 3 сентября курс составлял 27,64 грн/$.

Официальный курс гривни к евро на 4 сентября установлен на уровне 32,73 грн/евро. По состоянию на 3 сентября курс составлял 32,79 грн/евро.

На наличном рынке 4 сентября станет на 9:05, по данным финансового портала "Минфин" , доллар в среднем покупают по 27,63, продают - по 27,70 грн.

Предложения покупки при этом колеблются от 27,60 до 28,20 грн/$, продажи - в пределах 27,67-29,20 грн/$.

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