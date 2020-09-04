Лига наций: расписание матчей и трансляций пятницы
Об этом сообщает Еспресо.TV.
В Лиге наций сборные разделены на 4 дивизиона (прим. - лиги): A, B, C, D. В каждом дивизионе есть 4 группы по 4 национальные команды (прим. - в лиге D 2 группы). Победитель квартета повышается в классе и переходит в высший дивизион, а худшая наоборот - вылетает в низшую лигу.
После победы над Швейцарией (2: 1) Украина занимает первое место в группе A4. В параллельном матче национальная команда Германии сыграла вничью против Испании (1: 1), теперь эти коллективы делят 2-3 место. Швейцарцы идут четвертыми.
Следующий матч команда Андрея Шевченко проведет против Испании. Встреча состоится 6 сентября на Апеннинском полуострове.
Лига наций
1-й тур
4 сентября, пятница
Группа А1
21:45 Италия - Босния и Герцеговина, прямая трансляция на телеканале "Футбол 1"
21:45 Нидерланды - Польша, прямая трансляция на телеканале "Футбол 2"
Группа B1
21:45 Норвегия - Австрия
21:45 Румыния - Северная Ирландия, прямая трансляция на телеканале "Футбол 3"
Группа B2
21:45 Шотландия - Израиль
21:45 Словакия - Чехия
Группа C4
19:00 Литва - Казахстан, прямая трансляция на телеканале "Футбол 2"
21:45 Беларусь - Албания
- 3 сентября в первом туре Лиги наций сборная Украины победила Швейцарию со счетом 2: 1 .
- 3 сентября Латвия и Андорра сыграли в нулевую ничью в первом матче Лиги наций.
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