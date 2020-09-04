Лига наций: расписание матчей и трансляций пятницы

4 сентября, 2020, 07:45

Сегодня, 4 сентября, будут сыграны 8 матчей первого тура Лиги наций

Об этом сообщает Еспресо.TV.

В Лиге наций сборные разделены на 4 дивизиона (прим. - лиги): A, B, C, D. В каждом дивизионе есть 4 группы по 4 национальные команды (прим. - в лиге D 2 группы). Победитель квартета повышается в классе и переходит в высший дивизион, а худшая наоборот - вылетает в низшую лигу.

После победы над Швейцарией (2: 1) Украина занимает первое место в группе A4. В параллельном матче национальная команда Германии сыграла вничью против Испании (1: 1), теперь эти коллективы делят 2-3 место. Швейцарцы идут четвертыми.

Следующий матч команда Андрея Шевченко проведет против Испании. Встреча состоится 6 сентября на Апеннинском полуострове.

Лига наций

1-й тур

4 сентября, пятница

Группа А1

21:45 Италия - Босния и Герцеговина, прямая трансляция на телеканале "Футбол 1"

21:45 Нидерланды - Польша, прямая трансляция на телеканале "Футбол 2"

Группа B1

21:45 Норвегия - Австрия

21:45 Румыния - Северная Ирландия, прямая трансляция на телеканале "Футбол 3"

Группа B2

21:45 Шотландия - Израиль



21:45 Словакия - Чехия

Группа C4

19:00 Литва - Казахстан, прямая трансляция на телеканале "Футбол 2"



21:45 Беларусь - Албания

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