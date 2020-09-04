Комитет Рады поддержал законопроект о праве ЦИК проводить соцопросы в день выборов

4 сентября, 2020, 14:49

Комитет ВР по вопросам организации государственной власти поддержал законопроект об изменениях в закон о предоставлении ЦИК полномочий проводить соцопросы в день выборов

Об этом на своей странице в Facebook написал нардеп "Голоса", первый заместитель председателя Комитета Роман Лозинский.

"Еще один шаг к госизмене. 14/14 слуг народа на комитете поддержали псевдореферендум в день выборов. Далее - включение в повестку дня. А мы с "Голосом" и другими принципиальными депутатами будем блокировать этот сюр. Через альтернативные законопроекты, постановления об отмене их больных идей и представлением в Конституционный суд ", - рассказал Лозинский.

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Источник: https://censor.net/ua/n3217613