Комитет Рады поддержал законопроект о праве ЦИК проводить соцопросы в день выборов
Об этом на своей странице в Facebook написал нардеп "Голоса", первый заместитель председателя Комитета Роман Лозинский.
"Еще один шаг к госизмене. 14/14 слуг народа на комитете поддержали псевдореферендум в день выборов. Далее - включение в повестку дня. А мы с "Голосом" и другими принципиальными депутатами будем блокировать этот сюр. Через альтернативные законопроекты, постановления об отмене их больных идей и представлением в Конституционный суд ", - рассказал Лозинский.
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