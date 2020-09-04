Дело Шеремета: суд выбирает присяжных

4 сентября, 2020, 14:06

Шевченковский райсуд Киева заслушивает людей, из которых отбирают присяжных для рассмотрения дела об убийстве журналиста Павла Шеремета

Об этом сообщает Укринформ.

"В суд явились Анна Чупина, Валерий Фирсов Людмила Яковенко, Наталья Глоба, Инна Крамаренко, Юрий Михайленко, Юрий Федоренко", - сказала председательствующая судья.

Из этих лиц выберут присяжных для рассмотрения дела. Всего из 7 человек должны отобрать 5: трех основных присяжных и двух запасных.

Шевченковский районный суд Киева избрал до 23 октября меры пресечения фигурантам дела об убийстве журналиста Павла Шеремета Андрею Антоненко, Юлии Кузьменко и Яне Дугарь.