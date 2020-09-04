 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоДело Шеремета: суд выбирает присяжных

Дело Шеремета: суд выбирает присяжных


фото: glavcom
Шевченковский райсуд Киева заслушивает людей, из которых отбирают присяжных для рассмотрения дела об убийстве журналиста Павла Шеремета

Об этом сообщает Укринформ.

"В суд явились Анна Чупина, Валерий Фирсов Людмила Яковенко, Наталья Глоба, Инна Крамаренко, Юрий Михайленко, Юрий Федоренко", - сказала председательствующая судья.

Из этих лиц выберут присяжных для рассмотрения дела. Всего из 7 человек должны отобрать 5: трех основных присяжных и двух запасных.

  • Шевченковский районный суд Киева избрал до 23 октября меры пресечения фигурантам дела об убийстве журналиста Павла Шеремета Андрею Антоненко, Юлии Кузьменко и Яне Дугарь.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb

 

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

4 сентября, 2020 пятница

больше новостей

4 сентября, 2020 пятница

3 сентября, 2020 четверг

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать