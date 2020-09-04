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Espreso.tvОбщество135 украинцев преследуются Россией по политическим мотивам, - Офис омбудсмена

135 украинцев преследуются Россией по политическим мотивам, - Офис омбудсмена


фото: ukrinform
В местах несвободы на территории Российской Федерации и на временно оккупированных территориях в Крыму находятся 135 граждан Украины, которые имеют статус политических заключенных

Об этом сообщили в Офисе уполномоченного по правам человека, передает "Укринформ".

"Стоит отметить, что на сегодня 135 наших граждан преследуются страной-агрессором по политическим мотивам", - говорится в сообщении.

Уполномоченный ВР по правам человека Людмила Денисова в июле в Укринформе заявила, что по состоянию на 22 июля это количество составляло 132 человека. Из них 76 - это крымские татары. При этом она отметила, что год назад, 7 сентября в российских тюрьмах и в Крыму незаконно удерживали 115 человек.

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