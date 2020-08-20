Зеленский: Украина не получила от ОРДЛО полный список на обмен
20 августа, 2020, 17:46
Украина пока еще не получила от боевиков ОРДЛО полный список лиц на обмен, который планируется в формате сто на сто
Об этом во время брифинга в Херсонскую область заявил президент Владимир Зеленский, передает РБК-Украина.
По словам Зеленского, украинская сторона уже передала список для обмена, который планируется в формате сто на сто.
В свою очередь он отметил, что украинская сторона еще не получила от боевиков ОРДЛО полных списков.
"Передали списки на обмен ... Еще мы не получили полностью списки с той стороны", - подчеркнул Зеленский.
- Глава украинской делегации в ТКГ, первый президент Украины Леонид Кравчук сообщил, что условия нового обмена пленными на Донбассе станут известны на заседании группы 18 августа. Однако официальной информации пока нет.
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