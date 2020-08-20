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Espreso.tvОбществоЗеленский: Украина не получила от ОРДЛО полный список на обмен

Зеленский: Украина не получила от ОРДЛО полный список на обмен


фото: president.gov.ua
Украина пока еще не получила от боевиков ОРДЛО полный список лиц на обмен, который планируется в формате сто на сто

Об этом во время брифинга в Херсонскую область заявил президент Владимир Зеленский, передает РБК-Украина.

По словам Зеленского, украинская сторона уже передала список для обмена, который планируется в формате сто на сто.

В свою очередь он отметил, что украинская сторона еще не получила от боевиков ОРДЛО полных списков.

"Передали списки на обмен ... Еще мы не получили полностью списки с той стороны", - подчеркнул Зеленский.

  • Глава украинской делегации в ТКГ, первый президент Украины Леонид Кравчук сообщил, что условия нового обмена пленными на Донбассе станут известны на заседании группы 18 августа. Однако официальной информации пока нет.

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