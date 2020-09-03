В Киевском апелляционном суде обнаружили COVID-19
Об этом сообщает пресс-служба учреждения.
Сейчас в помещении суда осуществляют усиленную дезинфекцию и принимают все необходимые меры.
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"С целью обеспечения безопасности посетителей и работников Киевского апелляционного суда от распространения болезни и массового распространения вирусной инфекции, просим воздержаться от участия в судебных заседаниях, если слушания не предусматривают Вашей обязательного присутствия, а также от личного посещения суда для подачи исков, заявлений, жалоб, ходатайств и других обращений", - говорится в заявлении суда.
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