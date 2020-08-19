У работника ОАСК обнаружили COVID-19, суд вводит карантин

19 августа, 2020, 18:45

Окружной административный суд Киева вводит карантин, у одного из работников подтвердился COVID-19

Об этом говорится в сообщении на сайте суда.

"Обращаем внимание участников судебных заседаний и посетителей суда, что у работника Окружного административного суда города Киева подтвержден диагноз COVID-19, в связи с чем, согласно распоряжению руководства суда, временно установлен карантин", - говорится в сообщении.