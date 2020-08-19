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Espreso.tvОбществоУ работника ОАСК обнаружили COVID-19, суд вводит карантин

У работника ОАСК обнаружили COVID-19, суд вводит карантин

Окружной административный суд Киева вводит карантин, у одного из работников подтвердился COVID-19

Об этом говорится в сообщении на сайте суда.

"Обращаем внимание участников судебных заседаний и посетителей суда, что у работника Окружного административного суда города Киева подтвержден диагноз COVID-19, в связи с чем, согласно распоряжению руководства суда, временно установлен карантин", - говорится в сообщении.

ОАСК временно прекратил личный прием документов в канцелярии. Исковые заявления и другие документы можно подать через систему "Электронный суд".

Кроме того, судьям рекомендовано проводить судебные заседания в режиме видеоконференции; запрещено проводить заседания для участников судебных процессов других судов в режиме видеоконференции, кроме срочных дел; охрана будет допускать в помещение только участников судебных заседаний в защитных масках и после измерения температуры.

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