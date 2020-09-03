У теплокоммунэнерго нет денег на установку счетчиков, - Павлюк
Об этом заявил Святослав Павлюк, исполнительный директор ассоциации "Энергоэффективные города Украины", в эфире программы Energo live с Александром Морщавки на телеканале "Еспресо".
"При любом решении, которое принимается, должна просчитываться осуществимость и анализ регуляторных последствий. А этого сделано не было. Поэтому столкнулись с дефицитом средств в теплокоммунэнерго, которые и так сидят на дотациях городов. И денег на установку счетчиков нет (что, в принципе, всего было ожидаемо)", - сказал Павлюк.
По его словам, штрафовать теплокоммунэнерго - неэффективный метод, ведь у них и так нет денег.
"Выход надо искать в другом подходе государства. Как по мне, если мы можем давать низкопроцентные кредиты малому бизнесу - почему нам не дать низкопроцентные кредиты для теплокоммунэнерго и водоканалов для того, чтобы они поставили полный учет?" - спрашивает Павлюк.
Еще одно его предложение - взять кредит Международного банка и поставить кредиты всем. По его словам, на это необходимо около 12 млрд грн (на время премьерства Владимира Гройсмана, то есть 2016-2019 годы).
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На фоне дискуссии о пересмотре норм потребления газа эксперты рассказали: установка одного газового счетчика стоит 5-6 тысяч гривен, что может себе позволить далеко не каждая украинская семья. Другой путь - платить в два-три раза больше за газ и ждать, когда облгазы обеспечат семью счетчиками.
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