Почему правительство хочет изменить нормы потребления газа для населения. Экспертный опрос

3 июня, 2020, 16:01

Украина стремится учитывать потребленный населением газ

В правительстве инициируют пересмотр норм потребления и, соответственно, рост тарифов для потребителей без счетчиков, чтобы заставить украинцев устанавливать приборы учета. Но решит ли пересмотр норм потребления проблему с установкой счетчиков?

Установка одного газового счетчика стоит 5-6 тысяч гривен, что может себе позволить далеко не каждая украинская семья. Другой путь - платить в два-три раза больше за газ и ждать, когда облгазы обеспечат семью счетчиком.

Журналистка Еспресо.TV Ольга Чайка опросила экспертов о возможном эффекте в случае пересмотра норм потребления газа.

Святослав Павлюк, исполнительный директор ассоциации "Энергоэффективные города Украины":

"Норма потребления газа - это число, которое определяет, сколько газсбыты могут выставлять в счете без подтверждения, сколько на самом деле было потреблено. Поскольку число было значительно завышено, то у облгазов был газ, который они списывали на население, но фактически не потребляли. По моему мнению, именно этот объем газа служил огромным ресурсом для теневой переработки - на химудобрения, по индивидуальному обогащению облгазов".

Святослав Павлюк выступает за то, чтобы поставить вопрос ребром: или облгазы обеспечивают потребителей счетчиками до начала 2021 года, или выходят из бизнеса.

"Я считаю, что должно быть принято принципиальное решение - если вы не можете поставить учет, значит вы не можете вести бизнес. Кладете документы на стол, выходите из этого бизнеса. Все", - говорит Павлюк.

По его словам, вопрос стопроцентного учета потребленного газа первоочередной, а установление норм не имеет смысла: "Мы никогда не будем знать, сколько кому надо газа. Кто-то даже плиту не выключает, кто-то вообще не пользуется, потому что уехал, условно говоря, в деревню на каникулы. Просто должен быть обеспечен учет".

Игорь Черкашин, координатор "Платформы по энергоэффективности":

"Инициатива по повышению норм списания - исключительный лоббизм от газовых контор, которым все мало и не хватает на кофе по-венски (откровенный намек на миллиардера Дмитрия Фирташа, который находится в Вене, - ред.)".

Игорь Черкашин советует потребителям без счетчиков обращаться в Нацкомиссию, осуществляющую государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ): "Писать регулятору, что определенный дом не обеспечивают учетом в нарушение закона, просить повлиять на ситуацию".

Александр Трохимец, советник министра в министерстве энергетики и защиты окружающей среды

Советник министра объясняет необходимость пересмотреть нормы потребления тем, что из-за заниженных норм потребители со счетчиками платят в том числе за тех, кто не учитывает потребленный газ.

"Когда нормы потребления занижены, облгазы записывают разницу в расходы и за это платят другие потребители", - говорит Трохимец.

Он говорит о необходимости обеспечить всех потребителей счетчиками, но называет этот план долгосрочным. А пока настаивает на отсрочке предельного срока достижения 100-процентного учета (сейчас это 1 января 2021 года).

По словам Александра Трохимца, потребителей без счетчиков еще слишком много, их надо физически успеть обеспечить. Кроме того, остро стоит вопрос оплаты приборов. Расходы включены в тариф, но средств недостаточно.

"Если есть возможность купить счетчики, лучше их установить", - говорит Александр Трохимец.