Суд Одесской области наложил арест на затонувший танкер Delfi

3 сентября, 2020, 16:41

Хозяйственный суд Одесской области арестовал танкер Delfi компании Mister Drake PC, который пытаются убрать с пляжа

Соответствующее постановление размещено в Едином государственном реестре судебных решений.

Хозяйственный суд Одесской области наложил арест на танкер Delfi. Этим решением частично удовлетворено ходатайство Администрации морских портов.

Кроме того, Администрация или другие лица по его поручению отныне имеют право перемещать или удалять танкер.

Также известно, что должником признана компания Mister Drake PC, зарегистрированная в Великобритании, а ее представителем является житель Николаевской области Юрий Голиков. Постановление вступило в законную силу 1 сентября и может быть предъявлено к принудительному исполнению в сроки, определенные ст. 12 Закона Украины "Об исполнительном производстве".

Рассмотрение дела по иску АМПУ к владельцу танкера Delfi о взыскании убытков в сумме 2 млн 355 тыс. 698 грн назначено на 23 сентября.

Председатель Государственной экологической инспекции Андрей Мальованный заявил, что повышение танкера Delfi в Одессе не привело к загрязнению Черного моря. Судно поставили на ровный киль, но не убрали полностью с пляжа.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb